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YouTube удалил канал телеканала "Царьград" без возможности восстановления

Владелец "Царьграда" Константин Малофеев включён в санкционные списки США и ЕС

Социальный видеосервис YouTube удалил канал российского интернет-телеканала “Царьград ТВ” без возможности восстановления, сообщается на сайте канала. В сервисе это объяснили тем, что канал нарушает экспортное законодательство.

По всей видимости, речь может идти о соблюдении санкционного режима. Владелец телеканала, российский бизнесмен Константин Малофеев, находится в списках международных санкций из-за своего участия в аннексии Крыма и спонсирования боевых действий на востоке Украины.

В аккаунте канала было больше миллиона подписчиков. Редакция позиционирует себя как издание для консервативных православных жителей России, в эфире появлялись ковид-диссиденты, канал составлял список русофобов и регулярно поддерживал пророссийских сепаратистов на Украине.

Главный редактор “Царьграда” Дарья Токарева заявила, что редакция обратится в суд из-за блокировки. “Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки”, — заявила она.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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