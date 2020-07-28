Социальный видеосервис YouTube удалил канал российского интернет-телеканала “Царьград ТВ” без возможности восстановления, сообщается на сайте канала. В сервисе это объяснили тем, что канал нарушает экспортное законодательство.

По всей видимости, речь может идти о соблюдении санкционного режима. Владелец телеканала, российский бизнесмен Константин Малофеев, находится в списках международных санкций из-за своего участия в аннексии Крыма и спонсирования боевых действий на востоке Украины.

В аккаунте канала было больше миллиона подписчиков. Редакция позиционирует себя как издание для консервативных православных жителей России, в эфире появлялись ковид-диссиденты, канал составлял список русофобов и регулярно поддерживал пророссийских сепаратистов на Украине.

Главный редактор “Царьграда” Дарья Токарева заявила, что редакция обратится в суд из-за блокировки. “Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки”, — заявила она.