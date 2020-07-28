В Сенате США представили новый план стимулирования экономики

В США сенаторы-республиканцы представили новый план помощи экономике в условиях эпидемии коронавируса объемом около триллиона долларов.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал предложенные меры четким и взвешенным планом, нацеленным на то, чтобы помочь людям вернуться к работе и вновь открыть школы. "Одной ногой мы в пандемии, другой в процессе восстановления. Американцы нуждаются в более ощутимой поддержке. Эта помощь должна быть всеобъемлющей и учитывать все нынешние обстоятельства", - подчеркнул Макконнелл.

С февраля количество рабочих мест в Соединённых Штатах сократилось приблизительно на 15 миллионов. При этом число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти, а власти на местах вводят повторные ограничения. Примерно каждый пятый американец трудоспособного возраста получает сейчас выплаты по безработице, и более половины семей столкнулись со снижением доходов.

План республиканцев предусматривает выделение около 100 миллиардов долларов учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Как и ранее, предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу. При этом предлагается снизить еженедельную прибавку к пособиям по безработице с нынешних 600 долларов до 200 – до тех пор, пока не появится возможность предоставлять американцам около 70 процентов их заработка на момент увольнения.

Снижение прибавки к пособиям связывают с обеспокоенностью тем, что нынешние выплаты не мотивируют людей к возвращению на работу. По некоторым оценкам, как пишет "Би-би-си", сейчас примерно две трети безработных получают больше, чем когда они были трудоустроены. Как сказал Митч Макконнелл, республиканцы хотят продолжить выплаты прибавок, но это надо сделать так, чтобы процесс восстановления не замедлился.

Республиканцы разработали инициативу совместно с администрацией президента Дональда Трампа, и сейчас им необходимо договориться с демократами, которые продвигают собственный пакет стимулирующих экономику мер на 3 триллиона долларов. Предложение республиканцев снизить прибавки безработным на треть – с расчетом на скорейшее восстановление выплат - в Демократической партии называют нереалистичным, а сам план в целом недостаточным, ограниченным и запоздалым. "Мы столкнулись с очень серьёзным кризисом, и сейчас просто теряем время", - сказал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Власти США уже выделили на меры стимулирования экономического роста в связи с эпидемией коронавируса около двух с половиной триллиона долларов. В мировой статистике страна продолжает лидировать по уровню заражения и смертей от COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии коронавирусом заразились около 4-х миллионов 300 тысяч американцев, умерли более 148 тысяч.