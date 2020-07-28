Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" включён в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщил во вторник на онлайн пресс-конференции художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Фильм рассказывает о Новочеркасском расстреле 1962 года, когда советские власти силой подавили забастовку рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и жителей города. Тогда, только по официальным данным, были убиты 26 человек, а семеро казнены по приговору суда.

Кончаловский пропускает события картины через сознание своей главной героини — убеждённой коммунистки и партийного работника, у которой в панике и неразберихе пропадает дочь, сообщает ТАСС. К широкому прокату фильм запланирован на осень, фестиваль должен пройти в начале сентября.

Кончаловский — обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Белые ночи Алексея Тряпицина" (2014) и "Рай" (2016). Кроме того, фестиваль отмечал его дебютную работу "Мальчик и голубь" 1961 года.