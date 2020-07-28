Алексей Навальный обнародовал свою декларацию о доходах

Оппозиционный лидер Алексей Навальный - после онлайн-спора об уровне зарплат с сотрудницей государственного телеканала RT Екатериной Винокуровой - опубликовал свою декларацию о доходах за 2019 год.

Согласно документу, Навальный зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и заработал за год 5 миллионов 440 тысяч рублей и заплатил более 326 тысяч рублей налогов.

В своем блоге Навальный пояснил, что его "доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание и организацию работы в ЕСПЧ". По словам оппозиционера, главный источник дохода его бизнеса - предприниматель и филантроп Борис Зимин, сын создателя компании "Билайн" и основателя благотворительного фонда "Династия" Дмитрия Зимина. Ранее Навальный рассказывал, что в качестве юриста готовит обращения в Европейский суд по правам человека, и эта работа оплачивается Зиминым.

Навальный подчеркнул, что не получал средств от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который финансировался на пожертвования. Недавно оппозиционный политик заявил закрытии ФБК из-за многомиллионного иска от бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина".

Во время спора в твиттере сотрудница RT Екатерина Винокурова, заявила, что живет беднее Навального. На предложение сообщить, сколько она зарабатывает, журналистка заявила, что сначала это должен сделать Навальный. Свою декларацию Винокурова пока не опубликовала.