Треть музеев США может не открыться после пандемии

Треть американских музеев, 12 тысяч организаций, закрылись в связи с эпидемией коронавируса. По данным Американского альянса музеев (ААМ), объединяющего не менее 35 тысяч организаций, все они оказались в тяжёлом финансовом положении.



Авторы специального исследования, проведённого ААМ, опросили в июне этого года директоров 760 музеев. Данные опроса приводит Русская служба "Голоса Америки".

Президент и генеральный директор Aльянса музеев Лора Лотт заявила, что музеи после введения ограничительных мер, в одночасье перестали получать доходы. По её оценке, "многие из них никогда не восстановятся".



У 90 процентов музеев имеющихся резервов хватит на поддержание работы не более чем на 12 месяцев. 56 процентов музеев смогут продолжать свою деятельность не больше полугода. Одна треть директоров музеев предполагают, что они не смогут продержаться больше 16 месяцев без финансовой помощи.

