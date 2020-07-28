Названы номинанты на премию Emmy за 2020 год

Американская телевизионная академия включила в список номинантов на премию Emmy за 2020 год сериалы "Убивая Еву", "Мандалорец", "Очень странные дела". Всего претендентами на получение высшей телевизионной награды в этой категории названы 8 сериалов.



Среди комедийных сериалов для номинации отобраны, в частности, "Умерь свой энтузиазм", "Метод Комински", "Реальные упыри" и ещё пять работ.



Претендентами на Emmy в категории коротких сериалов названы: "Хранители", "Миссис Америка", "И повсюду тлеют пожары», "Невероятное" и "Неортодоксальная".



Опубликован также список номинантов в категориях "лучшая мужская роль в драме" и "лучшая женская роль в драме".



Церемония вручения премии Emmy должна состояться 20 сентября.



В 2019 году лауреатами премии Emmy, стали: за лучший драматический сериал "Игра престолов", за лучший комедийный сериал — "Дрянь", а за лучший мини-сериал — "Чернобыль".