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Названы номинанты на премию Emmy за 2020 год

Режиссёр Крейг Мейзин при вручении ему "Эмми" за сценарий минисериала "Чернобыль", 22 сентября 2019, Лос-Анджелес

Лучшим драматическим сериалом за прошлый год была признана "Игра престолов"

Американская телевизионная академия включила в список номинантов на премию Emmy за 2020 год сериалы "Убивая Еву", "Мандалорец", "Очень странные дела". Всего претендентами на получение высшей телевизионной награды в этой категории названы 8 сериалов.

Среди комедийных сериалов для номинации отобраны, в частности, "Умерь свой энтузиазм", "Метод Комински", "Реальные упыри" и ещё пять работ.

Претендентами на Emmy в категории коротких сериалов названы: "Хранители", "Миссис Америка", "И повсюду тлеют пожары», "Невероятное" и "Неортодоксальная".

Опубликован также список номинантов в категориях "лучшая мужская роль в драме" и "лучшая женская роль в драме".

Церемония вручения премии Emmy должна состояться 20 сентября.

В 2019 году лауреатами премии Emmy, стали: за лучший драматический сериал "Игра престолов", за лучший комедийный сериал — "Дрянь", а за лучший мини-сериал — "Чернобыль".

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