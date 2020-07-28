Twitter временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего

Twitter заблокировал на 12 часов учётную запись сына президента США. Компания заявила, что Дональд Трамп-младший опубликовал сообщение, которое нарушает политику соцсети по дезинформации о коронавирусе. Запись удалили.

Трамп-младший разместил в своей ленте видео, в котором люди в лабораторной одежде утверждают, что маски не помогают в борьбе с распространением COVID-19. Препарат от малярии гидроксихлорохин снявшиеся в видео называют "лекарством". В США этот препарат удален из списка разрешённых для лечения COVID-19.

Участники съёмки представились сотрудниками организации "Американские врачи на передовой".

Ранее данное видео удалили Facebook (ролик посмотрели 14 миллионов пользователей) и YouTube.

На время блокировки у Трампа-младшего останется доступ к личным сообщениям. Публиковать свои твиты, делать ретвиты и ставить лайки к другим постам он не сможет.