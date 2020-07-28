В Москве больше 800 арестованных женщин перевели в мужские СИЗО

В Москве более 800 содержащихся под стражей женщин перевели в мужские СИЗО после пожара в женском следственном изоляторе №6.

По словам главы правозащитного проекта Gulagunet Владимира Осечкина, "женщин вывозили наспех без личных вещей и средств первой необходимости". Кроме того, из-за перевода мужские СИЗО оказались переполнены, в них не хватает индивидуальных спальных мест. "В ближайшие недели тысячи людей не смогут спать", – заявил Осечкин.

В свою очередь, по словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, у женщин, которых перевели в мужское СИЗО "Бутырка", "жалоб нет". "Они говорят, что была спешка, но претензий нет никаких", – заявил Мельников, пообещав, что в ближайшие дни всех женщин вернут обратно.

Пожар в женском следственном изоляторе №6 в московском районе Печатники случился накануне. В МЧС заявили, что возгорание произошло на складе с постельными принадлежностями, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По официальным данным, никто не пострадал. В ОНК сообщили, что сейчас в горевшем СИЗО находится "только хозяйственный отряд и пара человек подозреваемых".