Автопортрет кисти Рембрандта ушёл с молотка за 14,5 миллионов фунтов

Автопортрет Рембрандта продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за 14,5 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов 700 тысяч долларов). Это рекордная стоимость за полотно голландского художника.

Предварительная оценочная стоимость лота составляла от 12 до 16 миллионов фунтов (15-20 миллионов долларов). За него боролись шесть коллекционеров.

Рембрандт написал картину в 1632 году. Тогда художнику было 26 лет. Это один из трёх автопортретов, находящихся в частной коллекции.

Предыдущий рекорд на аукционе за автопортрет кисти Рембрандта был установлен в 2003 году. Тогда картина ушла с молотка почти за семь миллионов фунтов.