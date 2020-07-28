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Бывший премьер Малайзии приговорён к 12 годам заключения

Нажиб Разак во время интервью агентству Reuters 19 июня 2018

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак приговорён судом в Куала-Лумпуре к 12 годам заключения и штрафу в 42 миллиона долларов.

Разак руководил малайзийским правительством с 2009 по 2018 годы. Он был обвинён в хищении более одного миллиарда долларов из государственного фонда, созданного для оживления экономики. Следствие установило, что средства фонда шли на подкуп чиновников, финансовые махинации, покупку украшений, картин и недвижимости.

Наджиб Разак будет оставлен на свободе до рассмотрения апелляции, если согласится внести залог и регулярно отмечаться в полиции.

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