Директор института Коха призвал носить маски и соблюдать дистанцию

В Германии в последние дни отмечен прирост случаев заражения коронавирусом. Во вторник, 27 июля, было выявлено 633 случая инфицирования. Днём ранее, в понедельник - 340.

За минувшую неделю среднесуточный показатель заражения составлял 557 случаев, в начале июня в среднем за одни судки регистрировалось около 350 случаев.

На встрече с журналистами в Берлине директор института Роберта Коха заявил: "Мы наблюдаем быстро развивающуюся пандемию". Лотар Вилер считает, что в последнее время немцы проявляют беспечность и призвал жителей Германии носить маски, строго соблюдать правила дистанцирования и гигиены.

"Мы пока не знаем, начинается ли вторая волна, но она возможна", сказал Вилер журналистам. "Если же мы сумеем соблюдать необходимые меры предосторожности, то мы сможет её предупредить".

Мы пока не знаем, начинается ли вторая волна, но она возможна

По сведениям Института Роберта Коха, несколько недель назад 150 стран мира сообщали, что более не регистрируют новые случаи инфицирования. Теперь столь благоприятную оценку положению в своих странах дают правительственные источникил лишь 95 государств.