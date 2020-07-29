Разведка США: Россия распространяет дезинформацию о COVID

Российские разведслужбы используют несколько англоязычных сайтов для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на отчет американской разведки сообщают американские СМИ.

Согласно отчету, российская военная разведка использовала, по меньшей мере, три сайта InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press где были опубликованы более чем 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждения о том, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия в американской военной лаборатории и появляются комментарии о том, как российское медицинское оборудование, доставленное в США, откроет эпоху разрядки в отношениях двух стран. В документе упоминаются имена Дениса Тюрина и Александра Старунского, которые организуют публикацию этих материалов. Они, по данным американских разведслужб, связаны с российской военной разведкой.

Сайт InfoRos.ru принадлежит российскому правительству, два другие сайта формально являются независимыми информационными порталами. Согласно источникам газеты New York Times в американских спецслужбах, ФБР расследует связи еще одного интернет-издания Strategic Culture Foundation c Службой внешней разведки России. В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, работавшей в администрации Барака Обамы, известной своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.

Сайт InfoRos.ru назвал "ложными" обвинения в том, что он связан с российской разведкой.