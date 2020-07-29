Суд признал Комитет "Нация и свобода" экстремистской организацией

Красноярский городской суд признал экстремистской организацию российских националистов Комитет "Нации и свободы". Решением суда деятельность этой организации в России запрещена, сообщает Генеральная прокуратура.
В ведомстве отметили, что суд признал действия членов этого общественного движения экстремистскими и возбуждающими ненависть по отношению к определённым группам населения. Экстремистской признана и распространяемая Комитетом литература. По мнению Генпрокуратуры, движение представляет собой опасность для общества.
В организации заявили, что считают решение суда политическими репрессиями. "Нас пытаются запретить потому, что КНС - эта единственная протестная организация правых националистов, действующая в Москве и ряде других городов. Путин всегда боялся оппозиции справа, и каждый год он призывает ФСБ усилить борьбу с националистами", — говорится в официальном сообщении Комитета, опубликованном накануне решения суда.
Представители движения сообщили, что с решением суда их отказались ознакомить сразу, и это решение они намерены обжаловать. Претензии стороны обвинения члены Комитета отвергают, не находя в своих действиях нарушений ни одного российского закона.
- Комитет "Нации и свободы" был создан русскими националистами в 2014 году. Члены Комитета регулярно участвовали в акциях протеста, в частности в маршах против политического террора, маршах памяти Бориса Немцова и в митингах за отставку президента России Владимира Путина и против поправок к Конституции. Они также выступают против агрессии по отношению к Украине.
- Лидер Комитета Владимир Басманов основал эту организацию уже эмигрировав за границу. В 2016 году он обращался в Международный уголовный суд в Гааге с требованием инициировать уголовное преследование Владимира Путина и обвинял его в военных преступлениях, убийствах оппозиционеров и построении диктаторского режима в России.
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