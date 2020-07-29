Суд признал Комитет "Нация и свобода" экстремистской организацией

Красноярский городской суд признал экстремистской организацию российских националистов Комитет "Нации и свободы". Решением суда деятельность этой организации в России запрещена, сообщает Генеральная прокуратура.

В ведомстве отметили, что суд признал действия членов этого общественного движения экстремистскими и возбуждающими ненависть по отношению к определённым группам населения. Экстремистской признана и распространяемая Комитетом литература. По мнению Генпрокуратуры, движение представляет собой опасность для общества.

В организации заявили, что считают решение суда политическими репрессиями. "Нас пытаются запретить потому, что КНС - эта единственная протестная организация правых националистов, действующая в Москве и ряде других городов. Путин всегда боялся оппозиции справа, и каждый год он призывает ФСБ усилить борьбу с националистами", — говорится в официальном сообщении Комитета, опубликованном накануне решения суда.

Представители движения сообщили, что с решением суда их отказались ознакомить сразу, и это решение они намерены обжаловать. Претензии стороны обвинения члены Комитета отвергают, не находя в своих действиях нарушений ни одного российского закона.