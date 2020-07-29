Жена Артёма Чайки пожаловалась на угрозы и попросила о разводе

Марина Чайка, супруга Артёма Чайки – старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, записала видеообращение, в котором заявила о том, что хочет добиться от своего мужа развода. Она заявила об угрозах в свой адрес, в том числе со стороны органов опеки, и о том, что она уже два месяца лишена паспорта (из слов Марины Чайки можно сделать вывод, что паспорт находится у мужа).
Ролик размещен на ютьюб-канале Екатерины Гордон, которая представляет юридические интересы Марины Чайки.
"Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом", – говорит на видео Марина Чайка, рядом с которой сидят трое из четверых детей от её брака с Артёмом Чайкой.
"Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд… Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я просто хочу жить без угроз", – заявила Марина Чайка. Она также сказала, что муж, по её мнению, "давит на все органы". Дети на том же видео также выступают в защиту матери и утверждают, что она отказалась от прав на имущество, только чтобы получить развод.
У Артёма и Марины Чайки четверо детей, им 5, 17, 18 и 21 лет. На видео фигурируют трое старших.
Екатерина Гордон в разговоре с "Открытыми медиа" сказала, что Марина Чайка "отказалась от имущества, не выходит из брака с какими-то объектами недвижимости, не делит счета". По её словам, Артём Чайка против развода, он "забрал у своей жены документы, перестал оплачивать арендованный дом и теперь жена содержит детей сама".
Артём Чайка видео пока не комментировал.
- Бизнесмен Артём Чайка – сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, который сейчас занимает должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Сыновья генпрокурора Артём и Игорь стали широко известны в 2015 году после фильма Фонда борьбы с коррупцией "Чайка". Фильм был посвящён главным образом бизнесу сыновей генпрокурора. Утверждалось, в частности, что Артём Чайка может иметь отношение к рейдерскому захвату бизнеса. Фонд борьбы с коррупцией также направлял в прокуратуру Швейцарии жалобу на Артёма Чайку, составленную на основании подозрений в отмывании денег. Швейцарская прокуратура по итогам расследования сообщила об отсутствии претензий к Чайке.
- Артём Чайка включён в США в санкционный "список Магнитского", поскольку, по мнению американских властей, использует положение своего отца для получения преимуществ при ведении бизнеса.
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