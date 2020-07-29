Жена Артёма Чайки пожаловалась на угрозы и попросила о разводе

Марина Чайка, супруга Артёма Чайки – старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, записала видеообращение, в котором заявила о том, что хочет добиться от своего мужа развода. Она заявила об угрозах в свой адрес, в том числе со стороны органов опеки, и о том, что она уже два месяца лишена паспорта (из слов Марины Чайки можно сделать вывод, что паспорт находится у мужа).

Ролик размещен на ютьюб-канале Екатерины Гордон, которая представляет юридические интересы Марины Чайки.

"Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом", – говорит на видео Марина Чайка, рядом с которой сидят трое из четверых детей от её брака с Артёмом Чайкой.

"Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд… Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я просто хочу жить без угроз", – заявила Марина Чайка. Она также сказала, что муж, по её мнению, "давит на все органы". Дети на том же видео также выступают в защиту матери и утверждают, что она отказалась от прав на имущество, только чтобы получить развод.

У Артёма и Марины Чайки четверо детей, им 5, 17, 18 и 21 лет. На видео фигурируют трое старших.

Екатерина Гордон в разговоре с "Открытыми медиа" сказала, что Марина Чайка "отказалась от имущества, не выходит из брака с какими-то объектами недвижимости, не делит счета". По её словам, Артём Чайка против развода, он "забрал у своей жены документы, перестал оплачивать арендованный дом и теперь жена содержит детей сама".

Артём Чайка видео пока не комментировал.