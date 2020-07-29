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Опрос "Левада-центра": Путину доверяют 23 процента

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 23 процента опрошенных в ходе последнего социологического исследования "Левада-центра".

Речь идет о методике так называемого "открытого вопроса", когда людей просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

Год назад – летом 2019 года – о доверии Путину говорили 40 процентов, а в 2017 году этот показатель доходил до 59.

  • При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60 процентов опрошенных, отрицательно – 33. Полгода назад соотношение было 68–31.
  • В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавируса. Вызвало протесты и голосование по "обнуляющим" поправкам в Конституцию, которые позволяют ему остаться на посту президента еще два срока.

Следующими в списке вызывающих доверие политиков по версии "Левада-центра" идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу – им доверяют по 10 процентов. 3 процента опрошенных заявили о доверии Сергею Фургалу – бывшему губернатору Хабаровского края, арест и отстранение которого в начале июля спровоцировало массовые протесты в крае и других регионах страны.

В том же исследовании респондентам был задан традиционный вопрос, в правильном ли направлении движется страна. 42 процента ответили утвердительно (вместо 52 процентов полгода назад), 40 – что страна движется по неверному пути. 18 процентов затруднились ответить.

ВЦИОМ, другая социологическая служба, которую считают более лояльной властям, также публикует результаты ответов на "открытый вопрос" о доверии политикам, и по состоянию на июнь Путину доверяют 28,6 процентов. В прошлом году, когда рейтинг Путина по "открытой" методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной "закрытую" методику, при которой респондентам предлагают выбрать из заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путина – 66,2 процента. МИД России даже критиковал западные СМИ, которые ссылались на данные ВЦИОМ, полученные по "открытой" методике.

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