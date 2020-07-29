В Комсомольске-на-Амуре задержаны участники митинга в защиту Фургала

В Комсомольске-на-Амуре после акции в поддержку арестованного бывшего Хабаровского края Сергея Фургала задержаны трое активистов. Одного из них при задержании избили ногами, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Открытой России" Сергея Наумова.
Задержанные регулярно выходили митинговать к зданию мэрии. По словам Наумова, в полицию были доставлены Светлана Дильман, её сын Евгений и активист по имени Дмитрий. "Светлана по телефону сообщила, что её сына избивали пятеро силовиков, били в том числе ногами. В отделе его окружили с десяток сотрудников полиции, заставили подписать какие-то бумаги. Самой Светлане за то, что она пыталась закрыть сына от ударов, сейчас хотят вменить что-то. Вероятно, сопротивлении полиции", - сообщил координатор "Открытой России".
В пресс-службе МВД по Комсомольску-на-Амуре получить комментарий не удалось - по телефонам, указанным на сайте ведомства, никто не ответил.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".
- После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах ежедневно проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.
- Федеральные каналы практически не рассказывают об акциях протеста в крае. Число участников митингов даже по официальным данным превышало 10 тысяч человек. По некоторым данным, оно достигало 50 тысяч человек.
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