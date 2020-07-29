В Комсомольске-на-Амуре задержаны участники митинга в защиту Фургала

В Комсомольске-на-Амуре после акции в поддержку арестованного бывшего Хабаровского края Сергея Фургала задержаны трое активистов. Одного из них при задержании избили ногами, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Открытой России" Сергея Наумова.

Задержанные регулярно выходили митинговать к зданию мэрии. По словам Наумова, в полицию были доставлены Светлана Дильман, её сын Евгений и активист по имени Дмитрий. "Светлана по телефону сообщила, что её сына избивали пятеро силовиков, били в том числе ногами. В отделе его окружили с десяток сотрудников полиции, заставили подписать какие-то бумаги. Самой Светлане за то, что она пыталась закрыть сына от ударов, сейчас хотят вменить что-то. Вероятно, сопротивлении полиции", - сообщил координатор "Открытой России".

В пресс-службе МВД по Комсомольску-на-Амуре получить комментарий не удалось - по телефонам, указанным на сайте ведомства, никто не ответил.