Собянин: запрет на массовые акции в Москве – минимум до конца августа

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве будет действовать как минимум до конца августа, заявил мэр города Сергей Собянин на совещании у Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.

По мнению мэра, "необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем".

До выступления Собянина на совещании Путин предостерёг от поспешной отмены карантинных мер.

Режим "повышенной готовности" в связи с пандемией коронавируса действует в Москве с марта. 13 июля была снята часть ограничений с работы бизнеса, образовательных учреждений, учреждений спорта и культуры, а также городских парков.

Под полным запретом остались массовые мероприятия на открытом воздухе – в том числе политические. Только в июле московская полиция, ссылаясь на карантинные ограничения, задержала и арестовала свыше ста участников одиночных пикетов, которые по закону не требуют согласования с властями.