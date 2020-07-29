Прокуратура Москвы запросила для студента из США 10 лет колонии 

Прокуратура Москвы запросила 9 лет и 8 месяцев колонии для американского студента из Техаса Тревора Рида, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по соответствующей статье уголовного кодекса – 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 августа прошлого года на Ленинградском шоссе столицы полицейские, которых вызвали местные жители, задержали 28-летнего Рида в состоянии сильного алкогольного опьянения. При задержании он якобы оказал сопротивление, а затем, когда его силой посадили в полицейскую машину, по пути в отдел ударил одного из сотрудников, создав аварийную ситуацию на дороге.

Дело американского студента рассматривает Головинский суд Москвы. Сам Рид вину не признаёт и заявляет, что не помнит произошедшего.