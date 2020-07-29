Сына бывшего премьера Дагестана арестовали по обвинению в убийстве

Басманный суд Москвы арестовал до 28 сентября Муртузали Меджидова - сына бывшего председателя правительства Дагестана. Его обвиняют в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Меджидову грозит длительный тюремный срок.

В апреле 2018 года студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания университета. Позднее она умерла в больнице. Было возбуждено дело о самоубийстве. Меджидова допросили, но задерживать не стали. Сейчас статью обвинения переквалифицировали на убийство.

По данным СМИ, Меджидов и Байсафа встречались.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане просил российского омбудсмена Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.

Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова, напоминает "РИА Новости".