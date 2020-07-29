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Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

Паломники в Мекке, 29 июля 2020 года

В Мекке начался ежегодный хадж. Он продлится до 2 августа. Из-за пандемии коронавируса он впервые со дня образования Саудовской Аравии в 1932 году проходит без мусульманских паломников из-за рубежа.

Хадж в Мекке в 2019 году
Хадж в Мекке в 2019 году

Обычно в Мекку во время хаджа приезжают более двух миллионов паломников. Однако в это году принять участие могут до 10 тысяч человек. В основном это местное население. Люди старше 65 лет и те, у кого хронические заболевания, к хаджу не допущены.

Паломники в Мекке вынуждены двигаться согласно разметке, 29 июля 2020 года
Паломники в Мекке вынуждены двигаться согласно разметке, 29 июля 2020 года

Присутствующие обязаны пройти тест на коронавирус и соблюдать дистанцию согласно специально нанесённой разметке на площади округ главной мусульманской святыни Каабы. Прикасаться к ней в этом году запрещено. После возвращения домой паломники должны отправиться в двухнедельный карантин.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Саудовской Аравии выявлено более 270 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели около 230 тысяч человек. Умерли почти три тысячи пациентов.

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