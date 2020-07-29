Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства 

Депутаты Госдумы отправили обращение в Центральную избирательную комиссии России о проверке на наличие у ряда парламентариев иностранного гражданства.

По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за сведениями о доходах Отари Аршбы (он один из тех, кто подписал обращение в ЦИК) речь, в частности, идёт о проверке Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы. Сообщается, что всего в запросе фигурируют 14 фамилий.

Запрет на двойное гражданство для депутатов Госдумы был введён Владимиром Путиным в 2006 году. Соотвествующий законопроект был принят "в целях обеспечения безопасности государства и в связи с особенностями правового положения парламентариев".

После этого неоднократно сообщалось, что ряд депутатов являются гражданами иностранных государств, в частности - США. Среди них - Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Александр Жуков и Елена Мизулина.