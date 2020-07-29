В Минске задержан политтехнолог Виталий Шкляров

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.

По данным источника, задержание политтехнолога связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

В своём телеграм-канале Шкляров написал, что его арестовали.

Ранее он сообщил, что приехал в Белоруссию в начале июля. Из-за коронавируса его отправили в двухнедельный карантин. В изоляции его каждый день проверяла милиция.

Шкляров живёт в США. В Гомеле проживает его мать. Политтехнолог известен резкой критикой действующего президента Александра Лукашенко. В 2017 году Шкляров работал в предвыборном штабе Ксении Собчак, до этого — в команде американского кандидата в президенты сенатора Берни Сандерса.