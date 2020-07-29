Сенат США: братья Ротенберги обходили санкции с помощью покупки картин

Российские миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги использовали аукционы по продаже произведений искусства для обхода американских санкций. Об этом говорится в докладе Сената США по итогам двухлетнего расследования.

Приближённые к российскому президенту миллиардеры с 2014 года находятся под американскими санкциями. Им запрещено совершать финансовые сделки с компаниями в США. Однако, по данным Сената, три фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома в Соединённых Штатах предметы искусства на сумму 18 миллионов долларов. А всего с момента введения санкций бизнесмены смогли совершить финансовых операций на сумму более 90 миллионов долларов.

В числе полотен, купленных Ротенбергами, сенаторы называют работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта.

Расследователи выяснили, то бизнесмены действовали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера. Он, как утверждается, тоже действовал через фиктивную фирму. Таким образом было Ротенберги приобрели не менее 16 картин, говорится в докладе.

Как отмечает The Wall Street Journal, аукционные дома достаточно мягко относятся к установлению конечного покупателя. Именно этой лазейкой, как утверждается, и воспользовались Ротенберги.

Представители аукционных домов заявили, что покупки Бальцера не вызывали вопросов. Арт-дилер выступал как главный покупатель и платил с личных счетов. Однако, по данным сенаторов, деньги на личные счета Бальцера переводила одна из фиктивных фирм Ротенбергов. Адвокат Бальцера зявил, что его клиент не имеет отношения к российским миллиардерам.

Представитель Ротенбергов назвал доклад Сената полным абсурдом. По его словам, они никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.