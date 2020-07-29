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Умер российский писатель Игорь Яркевич

Игорь Яркевич (фото из фейсбука)

Умер российский писатель Игорь Яркевич. Об этом сообщил журналист Григорий Нехорошев. Яркевичу было 57 лет. О причине смерти не сообщается.

Яркевич родился в Москве, в 1962 году. В 1985 году закончил Московский историко-архивный институт (ныне РГГУ). Начал писать в конце 1980-х годов, однако печататься начал только в 1991-м. Сотрудничал с изданиями российского андеграунда.

Известность писатель получил благодаря своему роману-трилогии, пародийно отсылающему к произведению Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность". В 1994 году журнал "Огонёк" признал Яркевича лучшим писателем года, а 1996-м "Книжное обозрение" – худшим писателем года.

По сценарию Яркевича режиссёр Виталий Манский в 1999 году снял фильм "Частные Хроники. Монолог".

Яркевич был членом ПЕН-клуба и лауреатом премии "Нонконформизм-2011".

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