Суд отказал "Мемориалу" в информации о сталинских прокурорах

Тверской районный суд Москвы отказал международному "Мемориалу" в предоставлении информации об 11 советских прокурорах - участниках так называемых "троек", которые выносили приговоры в эпоху сталинского Большого террора.

Против предоставления "Мемориалу" информации выступила Генпрокуратура, заявив, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников.

Решение суда было принято 24 июля, однако известно о нём стало только сегодня из материала "Коммерсанта".

Сотрудники Международного историко-просветительского общества "Мемориал" обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить информацию об 11 прокурорах в прошлом году. Сведения были нужны для составления исторического справочника с биографиями всех членов "троек" - книгу "Мемориал" готовит совместно с государственными архивами. Генпрокуратура отказала историкам, сославшись на закон о персональных данных. "Мемориал" обратился в Тверской суд, ссылаясь на законы об архивном деле и тот же закон о персональных данных, в котором предусмотрены исключения.

В иске "Мемориала" также отмечалось, что прокуроры, входящие в тройку, нарушали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР, которые запрещали внесудебные расправы. Генпрокуратура заявила, что сам факт вхождения в "тройку" нельзя считать преступлением, а факты нарушения закона со стороны прокуроров не доказаны.

Теперь юристы "Мемориала" намерены обжаловать решение суда, считая дело "стратегическим" - поскольку нынешний вердикт теоретически может означать, что может быть закрыт доступ к любым архивам, содержащим информацию о любых людях.