Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Глав Apple, Google, Facebook и Amazon критиковали в Конгрессе

Слушания проходили в формате видеоконференции

На слушаниях в подкомитете Палаты представителей Конгресса США по антимонопольной политике в среду члены Конгресса от обеих партий подвергли резкой критике руководителей четырёх крупнейших американских технологических компаний - Amazon, Google, Facebook и Apple. По мнению многих конгрессменов, эти корпорации фактически обладают монопольной властью и злоупотребляют своим положением на рынке.

Слушания проходили в формате телеконференции. Впервые в них участвовали все 4 руководителя технологических гигантов: Сундар Пичаи (Alphabet, владелец Google), Марк Цукерберг (Facebook), Джефф Безос (Amazon) и Тим Кук (Apple).

В чём их обвиняют

Глава подкомитета по антимонопольной политике Дэвид Сициллин начал слушания с краткого перечисления претензий к корпорациям. По его словам, компании "использовали свою власть деструктивным и вредоносным образом с целью расширить своё положение на рынке". По итогам слушаний он не изменил своего мнения, заявив, что некоторые из IT-гигантов должны быть разделены, а весь рынок более жёстко регулироваться.

Представители обеих партий убеждены в том, что IT-гиганты играют сейчас столь важную роль на рынке, что их решения могут иметь общественно-политические последствия. Республиканцы обрушились с критикой прежде всего на Google, обвиняя корпорацию в фактической цензуре консервативных СМИ и блогов. Демократы чаще критиковали Facebook, заявив о недостаточной , по их мнению, борьбе с "фейковыми новостями", а также с разжиганием ненависти в соцсети.

Кроме того, компании обвинили в недобросовестной конкуренции, в том числе незаконном сборе данных о конкурентах, использовании их интеллектуальной собственности, выдавливании с рынка. Сициллин сравнил руководителей компаний с "императорами", подчеркнув, что Америка построена на принципе неприемлемости единоличной власти.
правительства. Наши основатели не склонялись перед королями. Теперь мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики», — заявил Сициллин.

Позиция глав корпораций

Руководители корпораций в целом защищали политику своих компаний и отвергали часть обвинений, прежде всего в недобросовестной конкуренции. Тим Кук заявил, что Apple не является лидером ни на одном из рынков, и называть её монополией поэтому нельзя. Глава Google сказал, что в компании много инструментов для поддержки начинающих блогеров и основателей IT-стартапов. Цукерберг в ответ на претензии в том, что Facebook купил Instagram, чтобы избавиться от конкурента, сказал, что Instagram без инвестиций Facebook вряд ли достиг бы расцвета. В то же время, часть замечаний, высказанных конгрессменами - в том числе и касающихся возможного нарушения политического нейтралитета - лидеры компаний пообещали изучить.

По итогам слушаний глава подкомитета пообещал вскоре опубликовать отчёт о расследовании деятельности IT-гигантов, которое ведётся уже больше года. На основании этого расследования могут быть приняты дальнейшие шаги по ужесточению регулирования рынка.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG