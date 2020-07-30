Глав Apple, Google, Facebook и Amazon критиковали в Конгрессе

На слушаниях в подкомитете Палаты представителей Конгресса США по антимонопольной политике в среду члены Конгресса от обеих партий подвергли резкой критике руководителей четырёх крупнейших американских технологических компаний - Amazon, Google, Facebook и Apple. По мнению многих конгрессменов, эти корпорации фактически обладают монопольной властью и злоупотребляют своим положением на рынке.

Слушания проходили в формате телеконференции. Впервые в них участвовали все 4 руководителя технологических гигантов: Сундар Пичаи (Alphabet, владелец Google), Марк Цукерберг (Facebook), Джефф Безос (Amazon) и Тим Кук (Apple).

В чём их обвиняют

Глава подкомитета по антимонопольной политике Дэвид Сициллин начал слушания с краткого перечисления претензий к корпорациям. По его словам, компании "использовали свою власть деструктивным и вредоносным образом с целью расширить своё положение на рынке". По итогам слушаний он не изменил своего мнения, заявив, что некоторые из IT-гигантов должны быть разделены, а весь рынок более жёстко регулироваться.

Представители обеих партий убеждены в том, что IT-гиганты играют сейчас столь важную роль на рынке, что их решения могут иметь общественно-политические последствия. Республиканцы обрушились с критикой прежде всего на Google, обвиняя корпорацию в фактической цензуре консервативных СМИ и блогов. Демократы чаще критиковали Facebook, заявив о недостаточной , по их мнению, борьбе с "фейковыми новостями", а также с разжиганием ненависти в соцсети.

Кроме того, компании обвинили в недобросовестной конкуренции, в том числе незаконном сборе данных о конкурентах, использовании их интеллектуальной собственности, выдавливании с рынка. Сициллин сравнил руководителей компаний с "императорами", подчеркнув, что Америка построена на принципе неприемлемости единоличной власти.

правительства. Наши основатели не склонялись перед королями. Теперь мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики», — заявил Сициллин.

Позиция глав корпораций

Руководители корпораций в целом защищали политику своих компаний и отвергали часть обвинений, прежде всего в недобросовестной конкуренции. Тим Кук заявил, что Apple не является лидером ни на одном из рынков, и называть её монополией поэтому нельзя. Глава Google сказал, что в компании много инструментов для поддержки начинающих блогеров и основателей IT-стартапов. Цукерберг в ответ на претензии в том, что Facebook купил Instagram, чтобы избавиться от конкурента, сказал, что Instagram без инвестиций Facebook вряд ли достиг бы расцвета. В то же время, часть замечаний, высказанных конгрессменами - в том числе и касающихся возможного нарушения политического нейтралитета - лидеры компаний пообещали изучить.

По итогам слушаний глава подкомитета пообещал вскоре опубликовать отчёт о расследовании деятельности IT-гигантов, которое ведётся уже больше года. На основании этого расследования могут быть приняты дальнейшие шаги по ужесточению регулирования рынка.