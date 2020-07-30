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Минпросвещения отказалось от ввода обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Министерство просвещения России признало нецелесообразным введение обязательного единого госэкзамена по иностранному языку для школьников. Ранее предполагалось, что он будет введён в 2022 году. Отменить экзамен чиновнивков попросил Национальный родительский комитет, считающий, что обязательное тестирование на иностранные языки противоречит суверенитету России, пишет газета “Коммерсантъ”.

Принципиальное решение о введении третьего обязательного выпускного экзамена было принято в 2010-х годах. В 2012 году министр Андрей Фурсенко утвердил федеральный государственный образовательный стандарт с третьим обязательным ЕГЭ. Предполагалось, что его начнут сдавать с 2020 года, но в 2015 году министр Дмитрий Ливанов перенес старт на 2022 год, чтобы школы могли лучше подготовиться. В конце 2019 года этот срок подтвердила министр Ольга Васильева.

В конце 2019 года отменить экзамен потребовала общественная организация “Национальный родительский комитет”. Она направила в Министерство просвещения письмо о том, что сдача ЕГЭ по иностранному языку должна проходить добровольно, “так как Россия является великой независимой страной, а не колонией”. В организации заявили, что введение обязательного экзамена по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности России.

В декабре 2019 года организация участвовала в совещании с московской Общественной палатой и “Единой Россией”, участники заявили о неготовности системы образования к третьему экзамену. Из пояснительной записки к приказу Минпросвещения следует, что изменения “инициированы” участниками этого обсуждения.

В январе о возможной отмене экзамена писал “Московский комсомолец”. Газета отметила, что в региональных школах опасались, что их языковая подготовка слишком слаба.

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