Первый президент Украины Кравчук стал главой делегации в Минске

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в четверг сообщил сам Кравчук, информацию подтвердил Офис президента Украины, распространив видеообращение первого президента.

Кравчук сказал, что, если он может что-то сделать для того, чтобы ускорить достижение мира в Донбассе, он готов это делать "до последнего вздоха".

Он сменил во главе украинской делегации своего преемника на посту президента - второго президента Украины Леонида Кучму.

Леониду Кравчуку 86 лет, он возглавил Украину в 1990 году ещё как республику в составе СССР (как председатель Верховной Рады), а в декабре 1991 года был избран первым президентом Украины - в тот же день, когда был проведён референдум, подтвердивший независимость страны. От имени Украины Кравчук подписал Беловежские соглашения о роспуске СССР. Был президентом до 1994 года, когда проиграл выборы Леониду Кучме.

В состав Трёхсторонней группы входят представители России, Украины и ОБСЕ, в переговорах иногда принимают участие и представители поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса, хотя официально они не имеют статуса участников группы.

В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооружённые силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности к полному прекращению огня. Обе стороны, однако, заявляют о нарушениях перемирия.