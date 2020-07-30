Первый президент Украины Кравчук стал главой делегации в Минске

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом в четверг сообщил сам Кравчук, информацию подтвердил Офис президента Украины, распространив видеообращение первого президента.
Кравчук сказал, что, если он может что-то сделать для того, чтобы ускорить достижение мира в Донбассе, он готов это делать "до последнего вздоха".
Он сменил во главе украинской делегации своего преемника на посту президента - второго президента Украины Леонида Кучму.
Леониду Кравчуку 86 лет, он возглавил Украину в 1990 году ещё как республику в составе СССР (как председатель Верховной Рады), а в декабре 1991 года был избран первым президентом Украины - в тот же день, когда был проведён референдум, подтвердивший независимость страны. От имени Украины Кравчук подписал Беловежские соглашения о роспуске СССР. Был президентом до 1994 года, когда проиграл выборы Леониду Кучме.
В состав Трёхсторонней группы входят представители России, Украины и ОБСЕ, в переговорах иногда принимают участие и представители поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса, хотя официально они не имеют статуса участников группы.
В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооружённые силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности к полному прекращению огня. Обе стороны, однако, заявляют о нарушениях перемирия.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлён только обмен заключёнными и задержанными, но не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают.
- Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе. Ранее он неоднократно практически сразу же нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
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