Навальный: у родных Дегтярёва есть недвижимость в Москве и Подмосковье

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что родители временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва недавно стали собственниками недвижимости в Москве и Подмосковье. Навальный оценивает стоимость дома в Подмосковье и квартиры в Москве в 125 млн рублей. По мнению оппозиционера, доходы ни самого Дегтярёва, ни его родителей не позволяют приобрести такое имущество.
Суммарный доход чиновника и его жены с 2011-го по 2018 год составляет, согласно декларациям, 34,6 млн рублей, пишет Навальный. Родители Дегтярёва – врачи, которые до последнего времени работали в самарской больнице.
В 2013 году, через месяц после выборов мэра Москвы, в которых Михаил Дегтярёв участвовал в качестве кандидата, его отец купил участок в 16 соток в двух километрах от Московской кольцевой автодороги. На участке был построен дом по документам площадью 226 квадратных метров. Навальный утверждает, что реальная площадь дома порядка 1000 квадратных метров, а рыночная стоимость около 100 млн рублей.
В 2018 году, как пишет Навальный, мэрия Москвы продала Дегтярёву за "символическую цену" квартиру в 92,6 кв. м, которую тот сразу передарил своей матери. Рыночная стоимость квартиры, по оценке Навального, 25 млн рублей.
Оппозиционер намекает на то, что приобретение недвижимости может быть связано с договорённостями Дегтярёва с московскими властями. Дегтярёв как кандидат от ЛДПР дважды участвовал в выборах мэра Москвы и, по мнению Навального, "подыгрывал" действующему мэру Сергею Собянину.
Сам Дегтярёв публикацию пока не комментировал.
- 20 июля президент России Владимир Путин предложил пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву. Это произошло после ареста и отстранения от должности губернатора Сергея Фургала и массовых протестов в Хабаровске.
- Михаил Дегтярёв с февраля 2017 года является членом президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва. С октября 2016 года он был председателем комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. А до этого – с 2011 года – зампредседателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям VI созыва. До того как стать депутатом Госдумы РФ, Дегтярёв был депутатом Самарской гордумы и губернской думы, а также успел поучаствовать в выборах главы Самары и мэра Москвы в 2013-м и 2018 годах.
- Во время работы депутатом Дегтярёв был соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Среди них – предложение запретить россиянам пользоваться долларами, запрет гомосексуалам быть донорами крови, замена государственного гимна на "Боже, царя храни", переход на юлианский календарь и введение ГОСТа на Деда Мороза и Снегурочку. Также он предлагал устанавливать таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" рядом с российскими захоронениями иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР.
- Протесты в Хабаровском крае продолжаются уже третью неделю, каждый вечер в защиту Фургала и против назначения Дегтярёва на улицы Хабаровска выходят сотни людей, а по субботам в массовых несогласованных акциях участвуют, по оценкам, от 10 до 50 тысяч.
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