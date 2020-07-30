Навальный: у родных Дегтярёва есть недвижимость в Москве и Подмосковье

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что родители временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва недавно стали собственниками недвижимости в Москве и Подмосковье. Навальный оценивает стоимость дома в Подмосковье и квартиры в Москве в 125 млн рублей. По мнению оппозиционера, доходы ни самого Дегтярёва, ни его родителей не позволяют приобрести такое имущество.

Суммарный доход чиновника и его жены с 2011-го по 2018 год составляет, согласно декларациям, 34,6 млн рублей, пишет Навальный.​ Родители Дегтярёва – врачи, которые до последнего времени работали в самарской больнице.

В 2013 году, через месяц после выборов мэра Москвы, в которых Михаил Дегтярёв участвовал в качестве кандидата, его отец купил участок в 16 соток в двух километрах от Московской кольцевой автодороги. На участке был построен дом по документам площадью 226 квадратных метров. Навальный утверждает, что реальная площадь дома порядка 1000 квадратных метров, а рыночная стоимость около 100 млн рублей.

В 2018 году, как пишет Навальный, мэрия Москвы продала Дегтярёву за "символическую цену" квартиру в 92,6 кв. м, которую тот сразу передарил своей матери. Рыночная стоимость квартиры, по оценке Навального, 25 млн рублей.

Оппозиционер намекает на то, что приобретение недвижимости может быть связано с договорённостями Дегтярёва с московскими властями. Дегтярёв как кандидат от ЛДПР дважды участвовал в выборах мэра Москвы и, по мнению Навального, "подыгрывал" действующему мэру Сергею Собянину.

Сам Дегтярёв публикацию пока не комментировал.