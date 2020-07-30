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Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране на более поздний срок. Об этом он написал в своём твиттере. Голосование намечено на ноябрь, опросы фиксируют серьёзное отставание Трампа от основного конкурента.

Несколько американских штатов упростили процедуру дистанционного голосования на выборах из-за пандемии. Трамп критикует это решение, считая, что это открывает возможности для масштабных фальсификаций. Он предположил, что выборы могут быть перенесены, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".

У Белого дома нет легальной возможности перенести срок выборов, отмечает газета The New York Times. Ранее в администрации Трамп отрицали возможность переноса выборов.

  • Выборы президента США назначена на 3 ноября. Многочисленные опросы показывают значительное отставание действующего президента как в целом по стране, так и в большинстве штатов от основного соперника — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
  • День голосования регулируется федеральным законом. По Конституции США этот день назначается Конгрессом. Нижнюю палату парламента сейчас контролирует Демократическая партия, которая находится в оппозиции к президенту.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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