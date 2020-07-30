Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране на более поздний срок. Об этом он написал в своём твиттере. Голосование намечено на ноябрь, опросы фиксируют серьёзное отставание Трампа от основного конкурента.

Несколько американских штатов упростили процедуру дистанционного голосования на выборах из-за пандемии. Трамп критикует это решение, считая, что это открывает возможности для масштабных фальсификаций. Он предположил, что выборы могут быть перенесены, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".

У Белого дома нет легальной возможности перенести срок выборов, отмечает газета The New York Times. Ранее в администрации Трамп отрицали возможность переноса выборов.