ЕС продлил на две недели ограничения на въезд для россиян

Совет Европейского Союза опубликовал обновлённый список стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию ЕС в условиях пандемии коронавируса. Россия вновь не вошла в список, который обновляется каждые две недели. Это значит, что россияне не смогут посещать страны Евросоюза как минимум до 15 августа.

Исключения могут быть сделаны для тех, кто имеет паспорт страны Евросоюза, членов их семей, а также для граждан, "выполняющих важную функцию или имеющих серьёзную необходимость для поездки".

Отмечается, что в список ЕС включаются страны, в которых число новых случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч человек за последние две недели близко к среднему показателю Евросоюза или ниже его.

Кроме того, в этих странах должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент этим критериям отвечают, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия, Марокко, Таиланд, Тунис, Уругвай и Руанда.