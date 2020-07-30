Совет ЕС ввёл санкции против россиян за участие в кибератаках

Совет Евросоюза ввёл санкции против четырёх россиян, подозреваемых в кибератаках на институты Евросоюза. Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Кроме того, в санкционный список попал Главный центр специальных технологий ГРУ России.

По данным ЕС, россияне являются сотрудниками российской военной разведки. Их подозревают в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия с использованием вирусов WannaCry и NotPetya.

Центр специальных технологий ГРУ власти Евросоюза связывают с хакерской группировкой Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала разные правительственные ресурсы по всему миру и энергосистему Украины.

В санкционный список попали также два гражданина Китая и две компании их КНР.