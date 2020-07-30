В Петербурге по подозрению в коррупции задержан депутат

В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия" Роман Коваль. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает "Фонтанка". Источник телеграм-канала "Ротонда" близкий к управлению ФСБ также подтверждает задержание депутата.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Коваль якобы получил автомобиль и несколько миллионов рублей в качестве взятки за выделение бюджетных средств в рамках так называемой депутатской поправки. На рабочем месте и дома у подозреваемого проводится обыск.

Роман Коваль избрался в Заксобрание в 2016 году. До этого он более 14 лет прослужил в УМВД. В 2014 году он был депутатом муниципалитета Сосновая поляна.