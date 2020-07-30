В Москве полицейские сняли фем-календарь с витрины книжного бутика

В московский книжный магазин "Ходасевич" пришли полицейские с требованием снять с витрины календарь под названием "Солидарность", в создании которого принимала участие известная фем-активистка Полина Титова. По мнению полиции, в календаре содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", работникам магазина угрожали приездом следственной группы и возбуждением дела в случае отказа снять календарь.

Сообщается, что полиция приехала в "Ходасевич" по заявлению участников прокремлевского движения SERB, известного по ряду провокаций на митингах оппозиции, а также нападений на ЛГТБ-активистов.