В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

На западе Польши в городе Легнице неизвестные похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошёл в ночь на четверг, 30 июля. Об этом сообщает местная пресса.

Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.

Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого музея меди.