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В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Константин Рокоссовский под Сталинградом, 1942 год

На западе Польши в городе Легнице неизвестные похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошёл в ночь на четверг, 30 июля. Об этом сообщает местная пресса.

Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.

Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого музея меди.

  • Рокосковский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году стал добровольцем Красной гвардии, а затем Красной армии. Военачальник – единственный в СССР маршал двух государств: Советского Союза и Польши.

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