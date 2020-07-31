В Хабаровске задержан блогер, освещающий протесты жителей края

В Хабаровске задержан блогер Алексей Романов, ведущий на своём ютьюб-канале хронику протестов жителей края, спровоцированных арестом губернатора Сергея Фургала. Виедо задержания выложено в ютьюб-канале "Танцы с бубном".

Романову вменяют в вину административную статью о нарушении правил проведения публичных мероприятий, — сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Виталий Тыхта.

В 2016 году бывший телеведущий и журналист из Хабаровска Романов, был вынужден покинуть Россию и переехать с семьёй в Грузию. По его словам, ему пришлось это сделать из-за давления, которое оказывалось на него властями. В 2019 году он вернулся в страну.