Би-би-си назвало новые фамилии погибших в Донбассе и Сирии

Русская служба Би-би-си, изучив фамилии на памятниках погибшим в локальных конфликтах, установленные в разных городах России, обнаружила на них несколько никогда ранее не упоминавшихся фамилий российских офицеров, погибших в последние несколько лет. Авторы расследования предполагают, что некоторые из них погибли на востоке Украины, некоторые – в Сирии.

Речь, в частности, идёт о гвардии полковнике Евгении Велеве. Его имя с датами рождения и смерти недавно было выбито на памятнике "Воинам-разведчикам" в Калининграде рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. Но место гибели Велева и еще трех человек, имена которых выбиты рядом, не указано. При этом дата его гибели – 1 августа 2016 года – позволяет предположить, что он погиб в Сирии. В этот день там был сбит российский военный вертолет Ми-8. Погибли пять человек, находившихся на борту: три члена экипажа и два офицера российского центра по примирению сторон. Были названы, однако, только имена лётчиков, но не офицеров. Би-би-си предполагает, что Велев – один из них.

Рядом с фамилией Велева на памятнике выбиты данные капитана Суслова. Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске. Би-би-си предполагает, что речь идёт об одном и том же человеке. Он погиб 14 июня 2014 года, где именно, неизвестно. В это время уже шли боевые действия на востоке Украины.

На памятнике также есть фамилии Федчиков и Василевский. Даты их гибели – июль и август 2014 года. Украинские СМИ ранее писали, что Сергей Федчиков и Вадим Василевский погибли предположительно в боях за луганский аэропорт. Утверждалось, что они участвовали в боевых действиях на Украине как бойцы "ЧВК Вагнера".

Две фамилии офицеров без указания места их гибели Би-би-си обнаружило также на саратовском памятнике. Министерство обороны России ничего не сообщало о гибели этих военнослужащих, при том что один из них – подполковник Владимир Иванов – был посмертно награжден орденом Мужества. Имя второго военнослужащего – Роман Ключников. Предположительно, они погибли в Сирии.

На мемориале в подмосковном Зарайске появилось имя героя России, старшего лейтенанта Евгения Трундаева, погибшего в бою 15 октября 2014 года. Где состоялся этот бой и где погиб офицер, не написано. Украинские СМИ ранее сообщали, что он погиб на востоке Украины.

В Североонежске Архангельской области на памятнике погибшим в войнах уроженцам посёлка есть имя Леонида Кичаткина с указанием, что он погиб на Украине в августе 2014 года. Кичаткин был похоронен в Псковской области, журналисты-расследователи предполагают, что он был бойцом 76-й псковской дивизии. В Минобороны это отрицали.

В статье упоминаются имена ещё нескольких российских военных, предположительно погибших в Сирии, о которых ранее не сообщало Минобороны.