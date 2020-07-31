В Гонконге на год перенесли выборы, сославшись на коронавирус

Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенная Пекином руководитель Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.
Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.
Продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов.
С прошлого года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который гонконгская оппозиция и ряд стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договорённости об автономии Гонконга.
В последние дни число новых выявленных случаев инфекции в городе за сутки превышает 100 - это одни из самых высоких показателей с начала эпидемии.
О существенном ускорении прироста числа инфицированных коронавирусом сообщают в последнее время всё больше государств. Во Вьетнаме, где несколько недель практически не было случаев инфекции, за сутки выявили сразу 50 случаев. В стране также зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Вспышка произошла в курортном городе Дананг.
Рекордное число инфицированных за сутки - более 4 тысяч - выявлено на Филиппинах.
Об ускорении роста числа инфицированных сообщают и страны Европы. В Германии, Франции, Польше, Чехии, ряде других стран цифры новых инфицированных сейчас самые высокие за последние 2 месяца. В Великобритании власти вновь ввели карантин в Манчестере и ряде соседних графств.
- В Москве за последние сутки выявили 698 новых инфицированных коронавирусом - это самый высокий показатель за последние несколько недель. Во всей России в последние дни, по официальным данным, выявляют около 5,5 тысяч инфицированных.
- Общее число случаев инфекции в мире достигло 17,5 миллионов. Из них более 10 миллионов выздоровели и более 650 тысяч умерли. Число новых случаев инфекции в мире увеличивается каждые сутки более чем на 200 тысяч.
- Тему возможного переноса выборов президента США из-за эпидемии поднял накануне президент Дональд Трамп. Эту идею, однако, не поддержал практически никто из ведущих представителей обеих партий. Сам Трамп уточнил, что он тоже против переноса выборов с 3 ноября, но выразил опасения, что в нынешних условиях трудно будет провести честное голосование.
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