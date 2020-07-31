В Гонконге на год перенесли выборы, сославшись на коронавирус

Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенная Пекином руководитель Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.

Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.

Продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов.

С прошлого года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который гонконгская оппозиция и ряд стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договорённости об автономии Гонконга.

В последние дни число новых выявленных случаев инфекции в городе за сутки превышает 100 - это одни из самых высоких показателей с начала эпидемии.

О существенном ускорении прироста числа инфицированных коронавирусом сообщают в последнее время всё больше государств. Во Вьетнаме, где несколько недель практически не было случаев инфекции, за сутки выявили сразу 50 случаев. В стране также зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Вспышка произошла в курортном городе Дананг.

Рекордное число инфицированных за сутки - более 4 тысяч - выявлено на Филиппинах.

Об ускорении роста числа инфицированных сообщают и страны Европы. В Германии, Франции, Польше, Чехии, ряде других стран цифры новых инфицированных сейчас самые высокие за последние 2 месяца. В Великобритании власти вновь ввели карантин в Манчестере и ряде соседних графств.