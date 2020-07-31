Судья: "Царнаев умрёт в тюрьме, вопрос лишь в том, будет ли он казнён"

Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за террористическое нападение во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать "адекватных присяжных заседателей", которые обладали бы необходимой непредвзятостью.



Коллегия из трёх судей Первого окружного апелляционного суда США постановила провести заново заключительную часть судебных слушаний для получения обоснованного заключения: действительно ли 27-летний Царнаев должен быть казнён за участие в нападении, жертвами которого стали три человека и более 260-ти получили ранения.



"Не должно быть сомнений: Джохар Царнаев проведёт оставшуюся жизнь в тюрьме. Вопрос лишь в том, будет ли он казнён", заявил судья через полгода после оглашения смертного приговора, сообщает Associated Press.

Царнаев и его адвокаты признали в начале судебного процесса, что он и его старший брат Тамерлан Царнаев, привели в действие два взрывных устройства у финишной черты марафона. Но они настаивали, что вина Джохара Царнаева меньше, чем вина его старшего брата, которого они называли инициатором и разработчиком нападения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта в результате продолжительной полицейской операции преследования.



Джохар Царнаев содержится в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо.