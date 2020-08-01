Минск: показания задержанных россиян непоследовательны и противоречивы

Показания задержанных под Минском россиян непоследовательны. Об этом заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Агафонова, допрошены все 33 человека. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал куда летит. Трое от показаний отказались. "Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - подчеркнул Агафонов.

Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.

Агафонов сообщил, что группа россиян была организована и управлялась по военным стандартам.

29 июля стало известно, что белорусские спецслужбы задержали более 30 россиян. СМИ писали, что они, предположительно, являются бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера". Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.



Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту. Мезенцев также добавил, что задержанные опоздали на рейс из аэропорта Минска. После этого они заселились группой в санаторий. На кадрах задержания виден бланк о заселении, согласно которому номер забронирован до 30 июля.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Москву в "грязных намерениях". Госдума и Совет Федерации России заявили, что не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательным задержание российских граждан.

У девяти участников группы имеется украинское гражданство. При этом Минск передал Киеву список всех задержанных. Украина готовит запрос к Белоруссии на выдачу 28 человек из списка. Их подозревают в причастности к террористической организации и участии в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов.