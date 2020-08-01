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США обвинения во взломе твиттеров знаменитостей предъявили подростку

В США полиция в штате Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учётных записей знаменитостей в твиттере. Обвинения предъявлены по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего, пишет The New York Times.

По данным следователей, у Кларка были двое сообщников: один в США, другой – в Великобритании.

О том, что хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джефа Безоса, экс-президента Барака Обамы, стало известно в середине июля.

В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки – и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.

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