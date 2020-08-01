Еврокомиссия отклонила заявки городов Польши, "свободных от ЛГБТ"

Европейская комиссия отказала шести польским городам в финансовой поддержке. Муниципальные власти ранее заявили, что их территории "свободны от ЛГБТ".

Европейская комиссия, решившая отклонить заявки таких городов, подтвердила, что ЕС выступает за равенство всех граждан. На это обратил внимание телеканал CNN.

В заявлении, опубликованном в Твиттере, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Наши европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить и стремиться к тому, к чему он хочет стремиться".

Международный центр прав человека, International Observatory of Human Rights, отметил, что в 2019 году одна треть городов Польши объявили себя "свободными от идеологии ЛГБТ".



К настоящему времени несколько европейских городов заявили о разрыве дружественных отношений с польскими городами, заявившими о неприятии ЛГБТ-сообщества, отмечается в публикации CNN.