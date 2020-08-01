В Эмиратах началась эксплуатация первой в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах атомная электростанция принята в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа. Премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль Макрум заявил, что начало работы первого мирного ядерного реактора на станции "Барака" в Абу-Даби - это "послание миру о том, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с другими великими нациями".



Строительством станции занимается консорциум, образованный местной компанией ENEC и южно-корейской компанией KEPCO, сообщило Международное французское радио. Предположительная стоимость строительства — 24 миллиарда долларов.



Пуск в эксплуатацию всех четырёх реакторов станции, позволит обеспечить примерно четверть потребностей Объединённых Арабских Эмиратов.