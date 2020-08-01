Лукашенко считает, что у задержанной группы были "иные цели"

Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на белорусские официальные источники. Российское агентство обратило особое внимание на слова президента Белоруссии о том, что его страна открыта для взаимодействия с Россией по делу о задержанных гражданах РФ.



Как передаёт белорусское агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заслушал их доклады о ситуации с задержанными россиянами.



Лукашенко назвал "интересными" многие факты, приведённые в докладах обоих руководителей - КГБ и Следственного комитета. Он отметил, что "приумолкли и старшие братья", якобы посылавшие задержанную группу в Стамбул. По словам Лукашенко, "никакого Стамбула не было и быть не могло". Президент Белоруссии считает, что у задержанной группы были, как он выразился, "иные цели". Он подчеркнул, что задача следователей - выяснить эти цели.



Президент Белоруссии констатировал, что задержанные 33 человека - это, как ему доложили, только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в Белоруссию.

Вечером в субботу, на момент публикации этой новости, сообщений о реакции российских властей на высказывания Лукашенко не было.

Ранее в субботу сообщалось, что руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов оценил показания задержанных россиян как "непоследовательные". Как сообщало агентство БЕЛТА, со ссылкой на слова Агафонова, все 33 задержанных были допрошены. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. "Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", – подчеркнул Агафонов.

Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.