В субботу в России были задержаны 70 участников протестов

В разных городах России в субботу были задержаны не менее 70 участников уличных акций солидарности с жителями Хабаровска, которые протестуют против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Акции прошли более чем в 20 городах России, главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в европейской части. Они не были согласованы с властями - в соцсетях активисты объявляли, что выйдут на главные площади городов, чтобы "кормить голубей". В большинстве городов задержаний не было, в том числе в Хабаровске, где акция была наиболее многочисленной, собрав, несмотря на дождь, тысячи людей.

Список задержанных публикует ОВД-Инфо. Больше всего - 23 человека - были задержаны в Петербурге. Там активисты после "кормления голубей" прошли по центру города.

В Москве в Новопушкинском сквере были задержаны 14 человек. В ночь на воскресенье полиция задержала ещё двоих активистов, которые пришли к зданию ОВД встречать тех, кого задержали ранее.

7 человек были задержаны в Челябинске, 6 в Казани, 5 во Владивостоке и от 1 до 3-х ещё в нескольких городах.

В воскресенье в Хабаровске также планировалась акция протеста, однако мероприятию помешал сильный дождь. На площади Ленина​ собрались лишь около 50 активистов. От шествия они решили отказаться.​ ​