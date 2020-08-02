В акции протеста в Хабаровске участвовали ветераны ВДВ

В Хабаровске вечером 2 августа прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протесты продолжаются уже более 20 дней.

Как сообщает Сибирь.Реалии, на шествие по центру города вышли несколько сот человек. Шествие завершилось традиционным митингом на площади Ленина.

В колонне шли несколько человек в голубых беретах воздушно-десантных войск. 2 августа празднуется день ВДВ.

Хабаровские ветераны ВДВ в ходе акции обратились к другим ветеранам боевых действий и спецназа с просьбой поддержать протестующих жителей.

Участники скандировали лозунги в защиту Фургала, против президента Владимира Путина.

Ещё одна акция протеста прошла в воскресенье утром, однако из-за дождя она была немногочисленной.

Накануне в Хабаровске прошла массовая акция протеста, на улицы, как обычно по субботам, вышли тысячи людей. Акции солидарности прошли в 30 городах России, в том числе Москве и Петербуге, них полиция задержала около 70 участников. В Хабаровске задержаний не было.