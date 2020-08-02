Белорусский опальный кандидат в президенты прибыл из Москвы в Киев

Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, бывший директор "Парка высоких технологий", претендовавший на участие кандидатом в выборах президента страны, уехал из Москвы в Киев. Об этом сообщили "Интерфакс" и телеканал "Настоящее время" со ссылкой на пресс-секретаря опального политика.



Валерий Цепкало покинул Белоруссию и выехал с детьми в Россию вскоре после того, как 14 июля белорусский центризбирком отказал ему в регистрации. Официальной причиной отказал была названа "нехватка достоверных подписей" в поддержку заявки оппозиционного политика.

Его жена Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, она помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало заявляла, что причиной отъезда мужа из Белоруссии стала информация о возможном задержании бизнесмена и её опасениях, что её могут лишить родительских прав. В прессе появилось сообщение о якобы противоправной деятельности Валерия Цепкало.



По сведениям "Интерфакса", Цепкало собирался дать несколько пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии. Предполагалось, что встречи с журналистами пройдут в Москве, на Украине, в ЕС и США, отмечает "Интерфакс".