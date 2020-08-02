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В Москве ветераны ВДВ подрались с сотрудниками ОМОН и Росгвардии

День ВДВ в Москве, архивное фото 

В Москве во время празднования дня воздушно-десантных войск в парке имени Горького несколько десятков бывших десантников подрались с сотрудниками ОМОН и Росгвардии. Сообщается, что в результате драки получил травмы один полицейский.

По словам очевидцев, драка началась после того, как сотрудники Росгвардии задержали одного из ветеранов ВДВ, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а другие бывшие десантники вступились за него.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что "проводятся мероприятия по установлению личностей зачинщиков драки".

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