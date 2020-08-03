"Родина о нас вытирает ноги". День ВДВ 2020

2 августа в России, а также в некоторых окружающих странах и непризнанных государственных образованиях прошёл день Воздушно-десантных войск. Последние десятилетия он отмечается примерно одинаково. В этот день



Возлагают цветы

Открывают памятники

Поздравляют друг друга

Купаются в фонтанах...

И дерутся. На этот раз юбиляры (днём рождения ВДВ считается 2-е августа 1930-го года) подрались с Росгвардией.

Александр Рыклин

Сегодня в Парке Горького с ментами дрались десятки десантников. Сеть полна фотографий и видео. В итоге четверо задержанных, которых отпустили меньше, чем через час...

А в ОВД Хамовники на вторую ночь оставлена Евгения Шеина, которая не била ментов. Она даже в пикете не стояла...А против Галяминой возбуждено уголовное дело. Галямина тоже не била ментов...

Вадим Серов

Десантники бьют росгвардию и их отпускают. Это же не стаканчиком швырануть.

В обычный год всё это и составляет главное содержание новостей о дне ВДВ. Но этот год необычный - и поэтому наибольшее внимание 2-го августа получили не возложения цветов, драки и купания в фонтанах, а две другие вещи.



Во-первых, серия твитов младшего сержанта ВДВ, в которых объяснял, почему он больше не празднует День десантника, которая к вечеру воскресенья собрала более 4 тысяч ретвитов и более 20 тысяч лайков.

(в дальнейших твитах младшего сержанта много интересных подробностях о службе российских десантников, но мы не можем их здесь приводить, поскольку почти все они содержат нецензурную лексику)

Второй темой, которая привлекла в воскресенье повышенное внимание, были ВДВ и Хабаровск.

Ещё в начале дня прокремлевские блоггеры начали писать, что в воскресенье в Хабаровске впервые за три недели не было митингов, потому что протестующие испугались десантников.

Но довольно скоро выяснилось, что это не так.

Ольга Сотина

"Лучше смерть, чем бесчестие!" 2 августа в Хабаровске 23-й день подряд прошла акция в поддержку Сергея Фургала. Среди них были бывшие десантники, отмечающие день ВДВ России.

Иван Шейнин

"В Хабаровске в 23-й (!) раз прошла акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. В числе прочих к ней присоединились и отмечавшие День ВДВ

Евгений Фельдман для «Медузы»"

"⚡️Нам сообщают, что в Хабаровске сегодня впервые за четыре недели не состоялись протестные митинги и шествия⚡️

Brief/незыгарь"

Крендель Краковский

Как приятно видеть ВДВ в колоне единомышленников а не в фонтане....

Алексей Навальный

Очень смешно. Путинская информ-обслуга придумала и форсит новость: сегодня в Хабаровске, впервые за 22 дня не было протестного шествия. А знаете почему? Ха-ха. А потому что день ВДВ.

А правда-то в том, что шествие было и сегодня во главе колоны шли те, кто служил в ВДВ.

Кремль продолжает судорожно хвататься за миф о том, что на стороне Путина "суровые мужики", которые в случае чего разгонят доходяг-либералов.

Это никогда не было правдой, а сейчас совсем неправда. Если сейчас пойти в Парк Горького и провести опрос: вы за Хабаровск или за Путина, то Путин проиграет со счетом 10 к 1.

И среди рабочих Уралвагонзавода расклад будет такой же.

Особое внимание привлекла речь одного из десантников, где он заявил "Родина вытирает об нос ноги" и призвал всю страну поддержать Хабаровск.

Владислав Жуковский

Настоящий десантник! ВДВшники в Хабаровске поддержали митинги!

Десантник здорового человека! Молодец! Настоящий защитник Родины и народа! Страна гордится такими сынами! В Хабаровске в 90-летний юбилей образования ВДВ десантник обратился к настоящим офицерам, силовикам и спецназу поддержать выходящих на мирные митинги хабаровчан и их законные требования!

«Хочу обратиться ко всем ветеранам боевых действий, ко всем братишкам из спецназа за помощью! Чтобы защитить наш обычный народ, защитить наших стариков, защитить наших жён и матерей, за которых мы воевали! За которых мы, не щадя своих крови и пота, отдавали долг Родине!

Родина на сегодняшний день о нас вытирает ноги… На Дальнем Востоке на сегодняшний день 12 тысяч пенсия у бабушек, у ветеранов… Я хочу ещё раз обратиться к вам и призвать вас к благорассудию! Чтобы вы все поддержали нас, поддержали город Хабаровск!

Мы сейчас крепимся здесь против беззакония этой власти, против того, как они вытирают о нас ноги.

Ребята, мужики! Лучше смерть, чем бесчестие, сколько можно терпеть этот беспредел. Давайте дадим хорошее будущее нашим детям!

Мы уже своё, может быть, прожили. Давайте хотя бы ради своих детей! Не ради этого мы ходили в армию, висели на турниках. Не ради этого мы принимали присягу, что будем защищать народ!

Мы, хабаровчане, просим вас о поддержке и защите от этих беспредельных силовых структур, которые каждый день поодиночке выхватывают в темных переулках. Это просто лицемере!

Помоги нуждающемуся! Защити обиженного! Никто, кроме нас!»

Михаил Бондарук

Неожиданно приятно было узнать, что ВДВ могут не бояться высказаться про власть и ходить на митинги.

Хабаровск делает всех нас лучше и свободнее.

Игорь Грядов

В Хабаровске правильный день ВДВ

Владимир Перкотий

В Хабаровске даже в день ВДВ десантура... трезвая. Хорошо чувак сказал.

Юлия Витязева, одной из первых написавшая, что демонстрации в Хабаровске не было из-за десатников, речью десантников на митинге осталась недовольна.

Юлия Витязева

Рукоплескать этому видео может или идиот, или тот, кто ненавидит Россию. У меня все. Выводы делайте сами.