"Крю Дрэгон" приводнился в водах Мексиканского залива

Космический корабль "Крю Дрэгон" корпорации SpaceX, завершил первый пилотируемый полёт. Время приводнения в Мексиканском заливе: 9 часов 48 минут (по Москве). Двое американских астронавтов, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, по прадварительной информации, чувствуют себя нормально.
Астронавты прибыли на МКС 31 мая. Днём ранее "Крю Дрэгон" был успешно выведен на орбиту ракетой "Фалькон 9", стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. В последний раз в океане приводнялся экипаж "Аполлона", участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полёте "Союз – Аполлон". После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях "Союз".
Полёт "Крю Дрэгон" – первый за девять лет пилотируемый полёт с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полёт в истории частной космонавтики.
Нынешняя миссия стала итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX. Если итоги полёта будут признаны успешными, то "Крю Дрэгон" станет одним из главных средств регулярного сообщения между Землёй и МКС.
- "Крю Дрэгон" – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На будущий год запланирован полёт конкурирующего корабля "Старлайнер", разработанного корпорацией Boeing. В беспилотном режиме корабль должен полететь уже этой осенью.
- Согласно планам NASA, "Крю Дрэгон" и "Старлайнер" заменят для американской астронавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке персонала и малогабаритных грузов на орбиту.
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