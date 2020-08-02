"Крю Дрэгон" приводнился в водах Мексиканского залива

Космический корабль "Крю Дрэгон" корпорации SpaceX, завершил первый пилотируемый полёт. Время приводнения в Мексиканском заливе: 9 часов 48 минут (по Москве). Двое американских астронавтов, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, по прадварительной информации, чувствуют себя нормально.

Астронавты прибыли на МКС 31 мая. Днём ранее "Крю Дрэгон" был успешно выведен на орбиту ракетой "Фалькон 9", стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. В последний раз в океане приводнялся экипаж "Аполлона", участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полёте "Союз – Аполлон". После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях "Союз".

Полёт "Крю Дрэгон" – первый за девять лет пилотируемый полёт с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полёт в истории частной космонавтики.​

Нынешняя миссия стала итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX. Если итоги полёта будут признаны успешными, то "Крю Дрэгон" станет одним из главных средств регулярного сообщения между Землёй и МКС.